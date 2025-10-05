Son Mühür- Kanun teklifine göre, araç kullanırken telefonla konuşan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Aynı miktar, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler için de geçerli olacak.

Ehliyetsiz araç kullananlara ağır yaptırım

Sürücü belgesi olmadan araç kullananlar için ceza 40 bin liraya çıkarılacak.

Ehliyeti iptal edildiği halde direksiyon başına geçen sürücüler ise 200 bin lira ceza ödeyecek.

Makas, drift ve hız sınırını aşanlara rekor ceza

Trafiği tehlikeye sokarak “makas atan” sürücülere 180 bin lira,

drift yapanlara 140 bin lira, hız sınırını aşanlara 30 bin lira ceza uygulanacak.

Ayrıca alkollü araç kullananlara 25 bin lira, emniyet kemeri takmayanlara ise 2 bin 500 lira ceza kesilecek.

Ambulansa yol vermeyene 46 bin lira

Yeni düzenlemeyle, ambulans, itfaiye ve polis araçlarına yol vermeyen sürücüler 46 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Ayrıca sahte plaka kullananlara 280 bin lira, uzun yol sürücülerinin takograf veya hız sınırlayıcı bulundurmaması halinde ise 75 bin lira ceza uygulanacak.

Araçta mevzuata aykırı değişiklik yapanlar trafikten men edilecek

Araç üzerinde mevzuata aykırı değişiklik yapan sürücülere 5 bin lira idari para cezası verilecek.

Araç, uygun hale getirilene kadar trafikten men edilecek.

Trafikte kavga edenlere 180 bin lira ceza

Trafikte kavga amacıyla başka aracı takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücüler, 180 bin lira ceza ödeyecek. Ayrıca bu kişilerin ehliyetleri 60 gün süreyle alınacak,

araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.

“Dur” ihtarına uymayana 200 bin lira ceza

Trafik denetimleri sırasında “dur” uyarısına rağmen kaçan sürücülere 200 bin lira para cezası verilecek.

Bu kişilerin ehliyetlerine 60 gün el konulacak ve araçları 60 gün süreyle trafiğe çıkamayacak.

Kaza yerini terk edene hapis cezası geliyor

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini terk eden sürücüler, 46 bin lira para cezasının yanı sıra 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilecek. Ayrıca geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanan sürücüler için de 46 bin lira idari ceza öngörülüyor.