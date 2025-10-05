Son Mühür- Oyuncular, “paramızı verdik, bir de reklam mı izliyoruz?” diyerek sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, bu durum kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle büyük tartışma yarattı.

Abonelik ücreti ne kadar oldu?

Microsoft’un açıkladığı yeni fiyat politikasına göre Xbox Game Pass Ultimate abonelik ücreti 799 TL oldu. Şirket, fiyat artışıyla birlikte abonelik sisteminde de değişikliğe gitti.

Yeni sistem kapsamında Ultimate üyeleri; Ubisoft+ Classics ve Fortnite Crew gibi ek avantajlardan yararlanabilecek. Ancak kullanıcılar, bu avantajların yüksek fiyat artışını telafi etmediğini savunuyor.

Konsolu açan reklam görüyor

Zam açıklamasının üzerinden yalnızca bir gün geçmesinin ardından Xbox konsollarında dikkat çeken bir yenilik devreye alındı. Kullanıcılar, konsolu açtıklarında doğrudan Game Pass Ultimate reklamı ile karşılaşıyor.

Reklamda, 12 ay içinde 75’ten fazla yeni oyunun çıkacağı, yüksek kaliteli oyun akışı sağlanacağı ve yılda 100 bin ödül puanı kazanılabileceği belirtiliyor. Ancak dikkat çekici bir detay olarak, reklamlarda yeni fiyat bilgisinin yer almadığı görülüyor.

“Zam yetmedi, reklam da geldi”

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan uygulama, birçok oyuncu tarafından “fazla ticari” ve “kullanıcıyı rahatsız eden” bir adım olarak değerlendirildi.

Bazı kullanıcılar, “Zam yetmedi, şimdi bir de reklam izliyoruz” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bu yeni reklam politikası, Microsoft’un gelir artırma stratejisinin bir parçası olarak görülse de, şirketin sadık oyuncu kitlesinde rahatsızlık yarattığı açıkça gözleniyor.