Hüseyinağa Mahallesi’nde 26 Ocak Cuma günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen ilk olayda, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ile sokakta bulunan ve alkollü oldukları iddia edilen bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedildiği öne sürülen sürücü, olay yerinden uzaklaşıp aracına bindi. Kısa süre sonra geri dönen sürücü, otomobilini grubun üzerine sürdü. Kaldırımda bulunanlar aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, sürücünün arkasından koşan grup aracı tekmeledi.

Gece kulübü önünde ikinci kavga

Aynı sokakta 8 Şubat’ta yine saat 03.00 sıralarında yaşanan diğer olayda ise, alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında bir gece kulübü önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Yere yatırılan bazı şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alınırken, kavga etmeyi sürdüren diğer kişiler de polis tarafından ayrıldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.