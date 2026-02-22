Kaza, gece saatlerinde Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’ndeki Bingöl-Elazığ kara yolu üzerinde, İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 48 GG 006 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.