İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

14 bin 121 liralık para cezası

Yapılan çalışmalarda, 7 Şubat gecesi Bahçelievler D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde iki sürücünün makas atarak ilerlediği ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlendi. Plaka bilgileri üzerinden kimlikleri tespit edilen E.A. (23) ve O.B.F. (25), 8 Şubat’ta polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “makas atmak”, “yakın takip” ve “saygısız araç kullanmak” maddelerinden toplam 14 bin 121 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüpheliler hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.