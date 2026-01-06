Son Mühür - Trafik cezalarında önemli artışlar öngören düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelecek. Teklife göre, yerleşim yerlerinde hız sınırını 46-55 kilometre aşan sürücülerin ehliyeti 30 gün, 56-65 kilometre aşanların 60 gün, 66 kilometre ve üzerinde aşanların ise 90 gün süreyle geri alınacak. Ambulans, itfaiye veya orman yangınıyla mücadele araçlarının geçişine yol vermeyen ve gerekirse durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle alınacak.

Cezalar ağırlaştırılıyor

Trafikte bir aracı saldırı amacıyla takip eden ve araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza uygulanacak, ehliyeti 2 ay süreyle geri alınacak ve araç 30 gün trafikten men edilecek. Kırmızı ışık ihlali yapıp kazaya sebep olan sürücünün ehliyeti 60 gün boyunca geri alınacak ve yalnızca psikoteknik değerlendirmeden geçmesi durumunda iade edilecek. Direksiyon başında cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin lira olacak. Alkollü araç kullanmanın cezası 25 bin liraya çıkarılacak; ehliyeti alınan sürücü yeniden alkollü yakalanırsa ceza 50 bin liraya yükselecek.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira ceza kesilecek ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri paylaşanlar 25 bin lira ceza ödeyecek. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında olay yerinden kaçan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yetkisiz çakar kullanımı yeni düzenlemeyle 276 bin lira cezaya tabi olacak ve sürücü belgesi 60 gün süreyle alınacak.