Son Mühür- Venezuela’da yaşanan askeri müdahale ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD güçleri tarafından alıkonulması, Türk siyasetinde de yankı buldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden yayınladığı çarpıcı bir video ile ABD Başkanı Donald Trump’a adeta meydan okudu. Sarıgül, uluslararası hukuku ve milli duyguları hiçe sayan bu operasyona karşı Erzincan’dan sesini yükselterek dikkat çekici ifadeler kullandı.

"Venezuela askerine yazıklar olsun"

Paylaştığı videoda oldukça öfkeli olduğu gözlenen Mustafa Sarıgül, operasyon sırasında direnç göstermeyen Venezuela ordusunu sert bir dille eleştirdi. Bir milletin en temel dayanağının milli duygular olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Trump, Venezuela’ya gidiyorsun, Maduro’yu alıyorsun ve New York sokaklarında dolaştırıyorsun. Venezuela askerine hakikaten yazıklar olsun; bu durum bir milletin milli duygularının eksikliğini gösteriyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Erzincan'dan meydan okudu

Açıklamalarının devamında rotayı Türkiye’ye ve kendi seçim bölgesi olan Erzincan’a çeviren Sarıgül, ABD yönetimine karşı tarihi bir göndermede bulundu. Türkiye’nin bağımsızlık karakterine dikkat çeken milletvekili, "Trump, gücün yetiyorsa gel de Otlukbeli’nden bir mal müdürünü al bakayım! O zaman dünyanın kaç bucak olduğunu anlarsın" sözleriyle, Anadolu topraklarında benzer bir müdahalenin asla karşılık bulamayacağını ifade etti.

Neler yaşanmıştı?

Dünya gündemine bomba gibi düşen olaylar zinciri, 3 Ocak günü sabaha karşı Venezuela’nın başkenti Karakas’ta duyulan patlama ve uçak sesleriyle başladı. ABD güçleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon neticesinde, sivil ve askeri birçok nokta hedef alındı. Operasyonun en kritik aşaması ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ikametlerinden alınarak ülke dışına çıkarılması oldu.

Maduro New York’ta hakim karşısına çıkmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve Maduro’nun ABD’ye getirildiğini resmen doğrulamıştı. ABD Adalet Bakanlığı ise devrik lider hakkında "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ağır silah bulundurma" gibi ağır suçlamalarla dava açtı. New York’ta ilk kez hakim karşısına çıkan Maduro, tüm suçlamaları reddederek meşru devlet başkanının halen kendisi olduğunu savundu. Mahkeme heyeti duruşmayı 17 Mart tarihine erteledi.

Venezuela’da yeni dönem ve sarayda hareketli dakikalar

Maduro’nun ABD’ye götürülmesinin ardından boşalan koltuğa, yardımcısı Delcy Rodriguez oturdu. Rodriguez, yemin ederek göreve başlarken başkent Karakas’ta gerilim tırmanmaya devam ediyor. Son olarak Miraflores Sarayı çevresinde uçuş yapan kimliği belirsiz insansız hava araçlarına ateş açıldığı bildirildi. Bölgede silah sesleri yükselirken, hükümet yetkilileri durumun kontrol altında olduğunu ve güvenliğin sağlandığını duyurdu. Uluslararası toplum ise bu müdahale karşısında ikiye bölünmüş durumda.