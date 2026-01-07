Son Mühür - Esenyurt’ta trafikte aracından inen bir kadın sürücü, başka bir sürücüyle tartışarak araca tekme ve yumruklarla saldırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti; kadın sürücü ile yanındaki kişi tespit edilerek toplam 6 bin 498 lira trafik cezası uygulandı.

Sosyal medya ele verdi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında yolun ortasında aracını durdurarak inen bir kadın sürücünün, başka bir sürücüyle tartışıp araca yumruk ve tekmeler savurduğu anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen sürücü K.A. ile yolcu konumundaki İ.A. yakalandı. Adli işlem de uygulandı Sürücü K.A.’ya Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “saygısızca araç kullanmak” ve “duraklamanın yasak olduğu yerde durmak” maddelerinden, yanındaki kişiye ise “yayaların trafiği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak” gerekçesiyle toplam 6 bin 498 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüsü K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.