Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Florida’nın Doral kentinde Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelen Trump, operasyonların planlanandan daha hızlı ilerlediğini savundu.

Trump, ABD’nin askeri operasyonlarla İran’ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiğini iddia ederek, yürütülen müdahalenin kısa sürede sonuç vereceğini söyledi.

“Operasyon beklenenden hızlı ilerliyor”

Toplantıda konuşan Trump, ABD’nin askeri gücünü vurgulayarak yürütülen operasyonun planlanandan daha hızlı ilerlediğini ifade etti. Ülkenin güçlü bir konumda olduğunu belirten Trump, operasyonun sınırlı süreli olduğunu savundu.

Trump, “Ülkemiz çok iyi durumda. Kimsenin beklemediği kadar iyi. Bazı kötülükleri ortadan kaldırmak için küçük bir operasyon yaptık. Bunun kısa süreli bir operasyon olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

İran’ın askeri gücüne ağır darbe iddiası

ABD Başkanı Trump, İran’ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıflatıldığını ileri sürdü. İran’ın insansız hava araçları ve füze kabiliyetlerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü iddia eden Trump, İran donanmasının da büyük kayıplar verdiğini söyledi.

Trump, İran’a ait çok sayıda geminin batırıldığını öne sürerek donanmanın büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savundu.

“51 gemi batırıldı” iddiası

Konuşmasında dikkat çeken bir iddiada daha bulunan Trump, İran donanmasına ait çok sayıda geminin operasyonlarda batırıldığını öne sürdü. ABD Başkanı, “Donanmaları artık yok. Hepsi denizin dibinde. 51 gemi batırıldı” dedi.

Trump ayrıca bazı askeri yetkililere gemilerin neden ele geçirilmediğini sorduğunu, kendisine güvenlik gerekçeleri nedeniyle batırılmasının tercih edildiğinin söylendiğini aktardı.

İran’da liderlik tartışması

Trump konuşmasında İran’daki siyasi tabloya da değindi. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından ülkede liderlik konusunda belirsizlik oluştuğunu savunan Trump, yeni yönetimin kim olacağının henüz netleşmediğini iddia etti.

Trump, “Terörist liderleri ya ortadan kaldırıldı ya da ortadan kaldırılmak üzere. Şimdi ülkede kimin yönetici olacağını kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.

“Epic Fury” operasyonu vurgusu

Trump, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların “Epic Fury” adıyla gerçekleştirildiğini belirtti. ABD ve İsrail’in teknolojik üstünlük ve askeri güçle hareket ettiğini savunan Trump, iki ülkenin birlikte güçlü bir operasyon yürüttüğünü söyledi.

Trump, “İsrailli ortaklarımızla birlikte düşmanı ezici bir güçle vuruyoruz” dedi.

B-2 bombardıman uçakları iddiası

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik gerçekleştirilen Northrop Grumman B-2 Spirit bombardıman uçaklarının kritik rol oynadığını öne sürdü. Bu saldırıların yapılmamış olması durumunda İsrail’in büyük bir tehdit altında kalacağını savunan Trump, İran’ın kısa süre içinde ABD’ye de saldırı planladığını iddia etti.

Trump, bu operasyonların İsrail’in güvenliği açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

“Savaş kısa sürede bitebilir”

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların süreceğini ve nihai hedefin İran’ın askeri kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Trump, düşman tamamen yenilene kadar operasyonların devam edeceğini belirterek savaşın beklenenden daha kısa sürede sona erebileceğini öne sürdü.

Konuşmasının sonunda ABD’nin küresel gücüne vurgu yapan Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya tarihinde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.