Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mesud Pezeşkiyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede yaşanan gelişmeler ile Türkiye–İran ilişkileri ele alındı.

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada iki liderin bölgesel güvenlik, gerilimin azaltılması ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı

Telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki son gelişmeler ve artan gerilim başlıca gündem maddeleri arasında yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında bölgede yaşanan gelişmelere değinerek, İran’ın komşu ülkelerle ilişkilerine önem verdiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, bazı çevrelerin İran ile komşu ülkeler arasında ayrılık oluşturmayı hedeflediğini savunarak İran’ın bölgede gerilimin düşürülmesi için her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye’ye füze saldırısı iddialarına yanıt

Pezeşkiyan görüşmede, İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları reddetti. Söz konusu haberlerin yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirten Pezeşkiyan, bu iddiaların araştırılması için ortak bir mekanizma kurulabileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin dezenformasyonlardan etkilenmemesi gerektiğini belirterek bu konuda birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye’ye teşekkür mesajı

Pezeşkiyan ayrıca Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü diplomatik çabalara teşekkür etti. Türkiye’nin İran’da yaşanan son gelişmeler sonrasında ilettiği dayanışma ve taziye mesajlarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Erdoğan’dan gerilimi azaltma çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise görüşmede, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini yineledi. Erdoğan ayrıca özellikle Hürmüzgan eyaletinin Minab kentindeki bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller için üzüntüsünü dile getirdi.

Erdoğan, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’e de görevinde başarı temennisinde bulundu.

“Gerilimin artması kimsenin çıkarına değil”

Türkiye’nin bölgede tansiyonu düşürmeye yönelik çabalarını sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, İran’ın iç işlerine dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Erdoğan, bölgedeki gerilimin artmasının ne İran’ın ne de komşu ülkelerin uzun vadeli çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti.

Türkiye’nin İran ile karşı karşıya gelme gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen Erdoğan, mevcut süreçte diplomasi kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye’nin imkânları ölçüsünde bölgede gerilimin azaltılmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.