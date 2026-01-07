Son Mühür - ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’in kaçırılarak New York’a götürülmesinin yankıları devam ederken, Maduro’ya operasyon öncesi “Türkiye’ye gitmesi” teklif edildiği iddiaları gündeme gelmişti. New York Times ve bazı Amerikalı yetkililere göre Washington yönetimi, 23 Aralık’taki görüşmelerde Maduro’ya ülkeyi terk edip Türkiye’ye gitme seçeneğini sunduğu ancak bu teklifi reddetmesinin ardından operasyonun planlandığı öne sürüldü; bu iddiayı ABD’li Senatör Lindsey Graham da doğruladı. Maduro cephesinden ise bu tür teklifler ve iddialar yalanlandı.

Erdoğan son noktayı koydu

Parti grubu çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD basınında yer alan iddiaya ilişkin olarak, "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" ifadelerini kullandı.

Neler yaşandı?

The New York Times’ın Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı habere göre Washington yönetimi, 23 Aralık’ta Maduro’ya iktidarı bırakması ve Türkiye’ye gitmesi yönünde bir ültimatom verdi. Haberde, 63 yaşındaki lidere yurtdışında “rahat ve güvenli bir yaşam” teklif edildiği ancak Maduro’nun bu öneriyi kabul etmediği aktarıldı. Gazete, teklifin reddedilmesinin ardından ABD Başkanı Trump’ın 25 Aralık’ta askeri operasyon talimatı verdiğini ileri sürdü. ABD basınında geniş yankı uyandıran iddiaya ilişkin Senatör Lindsay Graham da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump ile aynı uçakta seyahat eden Graham, “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Bundan başkasını suçlamasın. Trump ona bir çıkış yolu sunmuştu” dedi. Graham’ın bu sözlerini Trump’ın ayakta dinlerken başını sallayarak doğruladığı da kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.