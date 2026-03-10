10 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni ilke kararıyla, Türkiye genelinde tescilli kültür varlıklarının çevresinde yapılacak uygulamalara yönelik önemli düzenlemeler getirildi. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan karar, özellikle korunma alanı henüz belirlenmemiş kültür varlıklarının çevresindeki yapılaşmaları yakından ilgilendiriyor.

Ankara’da gerçekleştirilen kurul toplantısında kabul edilen ve 4032 sayılı karar olarak kayda geçen düzenleme, tescilli kültür varlıklarının komşu parsellerinde yapılacak uygulamalar için yeni kurallar getiriyor.

Korunma alanlarının hızla belirlenmesi hedefleniyor

Yeni ilke kararının ilk bölümünde, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş ancak henüz korunma alanı belirlenmemiş taşınmazlara yönelik dikkat çeken bir gelişme kayıtlara geçti.

Karara göre, bu tür taşınmazların korunma alanlarının mümkün olan en kısa sürede belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı. Sürecin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütüleceği belirtildi.

Komşu parsellerde yapılacak uygulamalara kurul şartı

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri ise tescilli kültür varlıklarının çevresinde yapılacak uygulamalara getirilen zorunluluk olarak dikkat çekti.

Buna göre, sit alanı dışında bulunan ve korunma alanı henüz belirlenmemiş tescilli kültür varlıklarının bitişiğindeki parsellerde ya da doğrudan etkileşim alanındaki taşınmazlarda yapılacak uygulamalar için ilgili Koruma Bölge Kurulu’ndan görüş alınması zorunlu olacak.

Tarihi yapıların silüeti korunacak

İlke kararında, tarihi yapıların görsel bütünlüğünün korunmasına da özel vurgu yapıldı. Buna göre tescilli kültür varlıklarının çevresinde yapılacak projelerin, bu yapıların silüetini bozmayacak şekilde planlanması gerekecek.

Ayrıca söz konusu yapıların vista noktalarından görülen genel görünümünün olumsuz etkilenmemesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda yeni yapılaşmaların tarihi yapıların mimari karakterini gölgelememesi amaçlanıyor.

Türkiye genelini kapsıyor!

Resmî Gazete’de yayımlanan söz konusu ilke kararı, Türkiye genelinde sit alanı dışında bulunan ancak korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş taşınmazları kapsama alanına alıyor.