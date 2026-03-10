Son Mühür - Denizli’de dün sabah saatlerinden bu yana aralıklarla hissedilen sarsıntılar, kentte yaşayanları endişelendirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı verilere göre depremin merkez üssü Buldan ilçesi olarak belirlendi.

AFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre son sarsıntı saat 23.20’de kaydedildi. Yaklaşık 12 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk tespitlere göre deprem sonrasında can ya da mal kaybına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Naci Görür'den Denizli depremi açıklaması

Türkiye’nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, Denizli’de meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir değerlendirme paylaştı. Görür, bölgede yaşanan sarsıntıların münferit olmadığını, bölgenin jeolojik özelliklerinden kaynaklanan doğal bir süreç olduğunu belirtti.

Ünlü yer bilimci, “Denizli çevresinde, graben sistemi etrafında 4’lük ve 5’lik depremler oluyor. Bölge aktif ve K-S geriliyor. Sebebi Anadolu Levhasının batıya kaçışı. Geçmiş olsun” şeklinde depremleri yorumladı.