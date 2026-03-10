Son Mühür - Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), özellikle yüksek tutarlı para işlemlerini daha sıkı denetlemek amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Bu değişiklikle birlikte internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM aracılığıyla yapılan para transferleri daha kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacak.

Düzenlemenin temel amacı ise finansal sistemdeki yüksek meblağlı işlemleri daha şeffaf ve izlenebilir hale getirmek. Bu sayede kara para aklama, yasa dışı bahis ve kayıt dışı para hareketleriyle mücadelede daha güçlü bir denetim mekanizması kurulması hedefleniyor.

400 Bin Lira olarak belirlendi

Yeni uygulamanın ilk açıklamasında günlük açıklama zorunluluğu için belirlenen sınır 200 bin TL olarak duyurulmuştu. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından bu tutar 400 bin TL’ye yükseltildi. Buna göre gün içinde tek seferde ya da farklı işlemlerle toplamda 400 bin TL’yi aşan para transferlerinde, işlemi gerçekleştiren kişinin en az 20 karakterlik bir açıklama yazması gerekecek. Açıklama kısmının boş bırakılması ya da girilen bilginin yetersiz bulunması halinde ise transfer onaylanmayacak. Yeni sistem kapsamında para transferlerinde işlemin amacını daha açık şekilde belirtmek için çeşitli kategoriler tanımlanacak. Kullanıcılar, transfer sırasında aşağıdaki başlıklardan birini tercih edebilecek. Söz konusu kategoriler şöyle olacak: Gayrimenkul alımı Araç alımı Borç ödeme Bağış Sigorta ve sağlık harcamaları Kripto varlık işlemleri Şans oyunu ödemeleri Danışmanlık hizmetleri Şüpheli işlemler böyle tespit edilecek “Diğer” ya da “bireysel ödeme” olarak işaretlenen transferlerde ise kullanıcıdan ek açıklama istenebilecek. Bu uygulamayla işlemlerin daha sağlıklı analiz edilmesi ve şüpheli para hareketlerinin daha hızlı belirlenmesi hedefleniyor. Düzenleme yalnızca 400 bin TL’yi aşan transferlerle sınırlı kalmayacak; daha yüksek tutarlı işlemler için ek bildirim ve belge zorunlulukları da uygulanacak. 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki para transferlerinde “Nakit İşlem Beyan Formu”nun doldurulması gerekecek. 20 milyon TL’nin üzerindeki işlemlerde ise paranın kaynağına dair ilave bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunlu olacak.