Trafik cezanızı gecikme faizi işlemeden öğrenmeniz ve ödemeniz oldukça önemli. T.C. kimlik numaranız veya vergi numaranız ile ceza durumunuzu birkaç dakika içinde sorgulayabilirsiniz. İşte trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerinin detayları.

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulamak için Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama sayfasını kullanabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaparak ceza durumunuzu öğrenebilirsiniz. Şifrenizi hatırlamıyorsanız yeniden şifre alma adımlarını takip edebilir veya internet bankacılığı üzerinden e-Devlet yönlendirme linkini kullanabilirsiniz.

EGM üzerinden trafik cezası sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesindeki Trafik Ceza Sorgulama sayfasından borcunuzu öğrenebilirsiniz. Online İşlemler sayfasından Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama başlığına tıklayarak plakanızı yazın. Cezanın tarihi, sebebi ve borç tutarını görebilirsiniz. Park cezası aldıysanız aracınızın çekildiği otoparkın bilgisine de bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

GİB üzerinden trafik cezası sorgulama

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnteraktif Vergi Dairesi sitesinden de trafik cezası sorgulayabilirsiniz. Ana sayfadaki MTV ve Trafik Para Cezası başlığına tıklayın. T.C. kimlik numaranızı, plaka numaranızı ve güvenlik kodunu girerek sorgulama işlemini tamamlayın.

Trafik cezası ödemesi nasıl yapılır?

Trafik cezası ödemesini e-Devlet üzerinden Trafik Para Cezası Sorgulama ve Ödeme sayfasından yapabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi sitesinden MTV ve Trafik Cezası Ödeme sekmesine tıklayarak da ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları da ödeme için kullanılabilir.

Erken ödeme indirimi nasıl alınır?

Trafik cezanızı tebliğ tarihinden sonraki 1 ay içinde ödemeniz halinde yüzde 25 oranında erken ödeme indirimi kazanırsınız. İndirimden faydalanmak için ceza makbuzunuzu ve tebliğ zarfını yanınızda bulundurmanız gerekiyor.

Trafik cezasına itiraz süresi ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu'nun 116. maddesine göre trafik cezalarına itiraz süresi 15 gündür. Plakaya yazılan cezalarda süre tebliğ tarihinden, yüz yüze yazılan cezalarda ise yazıldığı tarihten itibaren başlıyor. İtiraz için Trafik Mahkemelerine başvurabilirsiniz. Dava dilekçesi, para cezası karar tutanağı fotokopisi, tebligat fotokopisi, ruhsat ve kimlik fotokopileri gerekli belgeler arasında yer alıyor.