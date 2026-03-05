BKM imzalı İnci Taneleri, yayın hayatı boyunca güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Ancak dizinin final yapacağı haberinin duyulmasıyla birlikte hayranları büyük üzüntü yaşadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre final bölümünün son sahnesi de çekildi ve set resmen kapandı.

İnci Taneleri son bölüm çekimlerinde duygusal anlar yaşandı

Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin setinde final çekimlerinin ardından duygulu dakikalar yaşandı. Başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, ekibe veda konuşması yaparak uzun süredir birlikte çalıştığı arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. Dizide Azem Yücedağ karakterine hayat veren Erdoğan'ın konuşması sırasında set ekibinin gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

Final öncesi son bölümlerde neler olacak?

İnci Taneleri'nin bu akşam yayınlanacak 50. bölümü, finale giden süreçte kritik gelişmelere sahne olacak. Azem'in ortaya çıkmasının ardından karakterler arasında yoğun yüzleşmeler ve hesaplaşmalar yaşanması bekleniyor. Final bölümünde ise Azem Yücedağ'ın hikayesinin nasıl sonlanacağı ve diğer karakterlerin kaderlerinin ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

İnci Taneleri dizisi hakkında kısa bilgi

İnci Taneleri, BKM yapımcılığında Kanal D ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan bir drama dizisi. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı yapımda Erdoğan aynı zamanda başrolde yer alıyor. Dizi, Azem Yücedağ adlı karakterin ailesi, geçmişi ve hayat mücadelesini konu alıyor. İlk bölümünden itibaren hem reyting hem de sosyal medya etkileşiminde güçlü performans gösteren yapım, toplam 51 bölüm süren yayın hayatının ardından 12 Mart 2026 tarihinde ekranlara veda edecek.

İnci Taneleri neden final yapıyor?

Dizinin final kararının arka planına dair resmi bir açıklama yapılmasa da, sektör kaynaklarına göre hikayenin doğal sonuna ulaşması temel etken olarak gösteriliyor. Yılmaz Erdoğan'ın senaryoyu belirli bir çerçevede planladığı ve hikayeyi uzatmak yerine güçlü bir finalle sonlandırmayı tercih ettiği konuşuluyor. Dizi, son dönemde reyting yarışında zorlu bir rekabet ortamıyla karşı karşıya kalsa da sadık izleyici kitlesini korumayı başarmıştı. Final kararının ardından sosyal medyada hayranlar arasında dizinin erken bitirildiğine dair tepkiler yükselirken, bir kesim de hikayenin sarkıtılmadan bitirilmesini olumlu karşıladı.