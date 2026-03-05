2026 yılının ilk yarısında 333 bin TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, yeni düzenlemeyle birlikte yaklaşık 84 bin TL artacak. Peki bu zam ne zaman yürürlüğe girecek ve süreç nasıl işleyecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

Bedelli askerlik zammı ne zaman yürürlüğe girecek?

Bedelli askerlik ücretine ilişkin yeni düzenleme şu an TBMM gündeminde. Kanun teklifi öncelikle ilgili komisyonlarda görüşülecek, ardından Genel Kurul'da oylamaya sunulacak. Düzenlemenin kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni ücret tarifesi resmi olarak yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren yapılacak başvurularda güncel tutar geçerli olacak.

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Mevcut dönemde 333 bin TL olan bedelli askerlik ücreti, yapılacak gösterge artışıyla birlikte 417 bin TL seviyesine yükselecek. Bu rakam, Ocak-Haziran 2026 dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 25'lik bir artışa denk geliyor.

Gelir savunma sanayisine aktarılacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin gerekçesini açıklarken artışla elde edilecek gelirin doğrudan savunma sanayisine yönlendirileceğini vurguladı. Güler, "Bu artışla birlikte sadece 2026 yılı içerisinde elde edilecek ilave geliri doğrudan Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarıyoruz" dedi. Yerli ve milli silah sistemleri, İHA ve SİHA teknolojileri, Milli Muharip Uçak ve deniz platformlarının geliştirilmesinde bu katkının büyük önem taşıdığını ifade eden Güler, ordunun teknolojik üstünlüğünün korunmasına dikkat çekti.

Bedelli askerlik nasıl yapılır?

Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerine başvurarak süreçlerini başlatabiliyor. Başvuru sırasında belirlenen ücretin tamamının ödenmesi gerekiyor. Ödemeyi tamamlayan adaylar, 1 aylık temel askerlik eğitimine tabi tutuluyor. Eğitim süresince adaylar belirlenen kışlalarda konuşlanıyor ve eğitimin ardından terhis ediliyor. Yeni ücret tarifesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular güncel tutara göre kabul edilecek.