ABD'nin en büyük kentinin ilk Müslüman belediye başkanı olarak tarihe geçen Mamdani'nin Türkiye'deki popüler bir YouTube programına konuk olması, hem Türk hem de uluslararası kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Özellikle Filistin yanlısı duruşu ve Donald Trump'a karşı sert söylemleriyle tanınan Mamdani'nin programda neler söyleyeceği merakla bekleniyor.

Zohran Mamdani kimdir?

18 Ekim 1991'de Uganda'nın başkenti Kampala'da dünyaya gelen Zohran Kwame Mamdani, 7 yaşında ailesiyle birlikte New York'a göç etti. Annesi dünyaca ünlü film yönetmeni Mira Nair, babası ise Columbia Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olan akademisyen Mahmood Mamdani. Bronx Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra Maine'deki Bowdoin Koleji'nde Afrika Çalışmaları alanında lisans eğitimi aldı. Siyasete atılmadan önce düşük gelirli aileler için konut danışmanlığı yapan Mamdani, bir dönem Young Cardamom takma adıyla rap müzik de yaptı.

Demokratik sosyalist çizgisiyle ABD siyasetini sarstı

2020 yılında New York Eyalet Meclisi'ne seçilen Mamdani, mecliste görev yapan ilk Güney Asyalı erkek ve ilk Ugandalı üye oldu. Taksi şoförleriyle birlikte 15 gün açlık grevi yaparak 450 milyon dolarlık borç silme başarısı elde etti. 2025 yılında ise New York belediye başkanlığı seçimlerinde eski vali Andrew Cuomo'yu şaşırtıcı bir şekilde yenerek Demokrat Parti adayı oldu ve kasım ayında yapılan genel seçimde zaferini ilan etti. 34 yaşında göreve başlayan Mamdani, kentin son yüzyıldaki en genç belediye başkanı unvanını da kazandı.

Kampanyasında ücretsiz toplu taşıma, kira dondurma, belediye marketleri ve 2030'a kadar asgari ücreti 30 dolara çıkarma gibi vaatlerle öne çıkan Mamdani, İsrail'e yönelik sert eleştirileri ve Filistin destekçisi tutumunyla da gündemden hiç düşmedi. Suriyeli sanatçı Rama Duwaji ile evli olan Mamdani, İngilizce dışında Hintçe-Urduca, Bengalce, İspanyolca ve Arapça biliyor.