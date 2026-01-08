Araştırmaya göre Türkiye'nin en zeki şehri Eskişehir oldu. 105.20 IQ ortalamasıyla listenin zirvesine yerleşen Eskişehir, üniversite şehri kimliğiyle dikkat çekiyor. İkinci sırada başkent Ankara 104.91 puanla yer alırken, Ege'nin incisi İzmir 104.51 puanla üçüncülüğü aldı.

Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralamasında ilk 10 hangi iller?

IQ testleri sonuçlarına göre Türkiye'nin en zeki ilk 10 şehri şöyle sıralandı:

Eskişehir - 105.20 Ankara - 104.91 İzmir - 104.51 Muğla - 104.12 Çanakkale - 104.02 İstanbul - 104.02 Kocaeli - 103.85 Balıkesir - 103.59 Bursa - 103.47 Kırklareli - 103.38

Marmara ve Ege bölgeleri öne çıkıyor

Listeye bakıldığında Marmara ve Ege bölgelerinin ağırlıklı olarak temsil edildiği görülüyor. İlk 10'da bu iki bölgeden toplam 8 il yer alıyor. Özellikle sanayi ve ticaret merkezleri ile üniversite şehirlerinin listede üst sıralarda konumlandığı dikkat çekiyor.

Listede 11-25 arası hangi iller var?

Araştırmada ilk 25'e giren diğer şehirler de açıklandı. Trabzon 103.37 puanla 11. sırada yer alırken, Antalya 103.29 puanla 12. oldu. Tekirdağ 102.82, Zonguldak 102.68, Yalova 102.58 puanlarla sıralamada yerini aldı.

Listenin devamında Karaman, Uşak, Konya, Rize ve Denizli gibi iller bulunuyor. En düşük puanla ilk 25'e giren şehir ise 101.42 ortalama ile Kayseri oldu.

IQ testleri nasıl yapıldı?

Türkiye genelinde uygulanan standart IQ testleri ile elde edilen veriler, il bazında ortalamalar alınarak değerlendirildi. Sonuçlar, eğitim düzeyi, sosyoekonomik faktörler ve şehirlerin genel yapısıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, üniversite sayısının fazla olduğu ve eğitim imkanlarının gelişmiş olduğu şehirlerin listede üst sıralarda yer almasının tesadüf olmadığını belirtiyor. Eskişehir'in birinciliği, şehirdeki güçlü üniversite kültürü ve genç nüfus yapısıyla açıklanıyor.