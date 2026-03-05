Bensu Uğur, 18 Temmuz 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Öğretmen bir anne ve babanın tek çocuğu olarak büyüyen genç oyuncu, sanatla iç içe bir çocukluk geçirdi. Babasının küçüklüğünden itibaren her anını kameraya kaydetmesi, onun kamera karşısında rahat hissetmesini sağladı. Yazlıkta arkadaşlarına kısa filmler çektirip yönetmenlik yapması da ilk yaratıcı deneyimleri arasında yer aldı.

Bensu Uğur kimdir? Müzikle başlayan sanat yolculuğu

Lise eğitimini İzmir Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Bensu Uğur, okulda kurduğu müzik grubunun solistliğini üstlendi. Fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması'nda sahne alarak dikkatleri üzerine çekti. Şan ve dans dersleri de alan genç yetenek, müzik sahnesinden kamera önüne geçiş yaptı.

Reklamlardan dizi setlerine

İlk kamera önü deneyimini 2018 yılında Elidor şampuan reklamıyla yaşayan Bensu Uğur, ardından Lipton Ice Tea ve Algida Cornetto Mini gibi markaların reklam yüzü oldu. 2020 yılında Fox TV'de yayınlanan Öğretmen dizisinde Selin karakteriyle ilk dizi rolünü üstlendi. İlker Kaleli, Ceren Moray ve Afra Saraçoğlu gibi deneyimli isimlerle aynı kadroda yer alan genç oyuncu, bu dizide kendini kanıtladı.

Tozkoparan İskender'den Hollywood'a uzanan kariyer

Bensu Uğur, Öğretmen dizisinin ardından Tozkoparan İskender: Kaos dizisinde de rol aldı. Sinema kariyerinde ise 2025 yılında vizyona giren ve dijital zorbalığı konu alan Bağlantı Hatası filmi önemli bir dönüm noktası oldu. Uluslararası arenada ise ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin bir yapımında Jason Statham ve Hugh Grant gibi yıldızlarla aynı sahneyi paylaşması, genç oyuncunun adını Hollywood'a taşıdı. Şu an Sevdiğim Sensin dizisinde Zehra karakteriyle ekranlarda olan Bensu Uğur, 1,66 metre boyunda ve bilinen bir ilişkisi bulunmuyor.