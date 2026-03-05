6 Mart 2026 Cuma günü Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi namaz vakitleri takvimiyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilin cuma namazı saatleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının paylaştığı güncel listeye göre büyükşehirlerde cuma namazı saatleri netleşti. 6 Mart 2026 Cuma günü öğle ezanı İstanbul'da saat 13.20'de, Ankara'da 13.05'te ve İzmir'de 13.28'de okunacak. Vatandaşlar, yaşadıkları diğer illerin cuma namazı vakitlerini Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinden kolayca öğrenebiliyor.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR VE NE KADAR SÜRER?

Cuma namazının süresi, camilerde okunan hutbenin uzunluğuna ve cemaatin yoğunluğuna göre değişiklik gösteriyor. Hutbenin okunması ve cemaatle birlikte kılınan namazla beraber bu süre ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında tamamlanıyor. İslam fıkhına göre cuma namazının farzı iki rekat olarak kılınıyor. Farzdan önce dört, farzdan sonra ise yine dört rekat olmak üzere toplam sekiz rekat sünnet namazı bulunuyor. Bazı fıkıh alimlerinin görüşlerine göre farzdan sonra kılınan sünnet namazı dört rekat ve ardından iki rekat şeklinde toplam altı rekat olarak da eda edilebiliyor.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

İslam dininde büyük bir öneme sahip olan cuma namazı; akıllı, ergenlik çağına ulaşmış, sağlıklı ve yolcu (seferi) hükmünde olmayan tüm Müslüman erkeklere farz kılınıyor. Kadınlar, yolcular veya sağlık yönünden camiye gidemeyecek durumda mazereti bulunan kişiler bu ibadetle yükümlü tutulmuyor. Dini kaynaklarda ve hadislerde cuma namazını geçerli bir mazereti olmaksızın terk edenlere yönelik ciddi uyarılar yer alıyor.