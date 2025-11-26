Son Mühür- Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK), Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile oynanan karşılaşmanın tartışmalı penaltı pozisyonuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan VAR kayıtlarının ardından sert bir açıklama yayımladı. Kulüp, maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ın net bir penaltıyı vermemek için sergilediği tutumu eleştirerek, hakemin kötü niyetli olduğuna inandıklarını duyurdu. BJK, yayınlanan kayıtlarda hakemin kararını gerekçelendirme paniğine Türk hakemliği adına üzülerek şahitlik ettiklerini belirtti.

VAR kayıtlarında "Kavram kargaşası" iddiası

Beşiktaş’ın açıklamasında, maçın 36. dakikasında yaşandığı iddia edilen penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarının detaylarına dikkat çekildi. Kulüp, hakem Karaoğlan'ın monitörde pozisyonu defalarca izlemesine rağmen penaltı kararı vermemek için kavramları birbirine karıştıran ve adeta acınası bir mazeret üretme paniği sergileyen tavrını eleştirdi. Siyah-beyazlı kulüp, pozisyonda rakip oyuncunun dizini kol hizasına kadar kaldırdığını ve topa müdahale amacıyla abartılı şekilde açtığı kolunu kullandığını ifade etti.

Kulüp, futbol kural kitapçığına atıfta bulunarak, bu tarz pozisyonlarda topun bilerek oynanıp oynanmamasının ya da dizden sekmesinin kararı etkilemeyeceğini vurguladı.

"Maçın kaderine direkt etki etti"

Akan oyunda pozisyonu doğru değerlendiremeyen Atilla Karaoğlan’ın, VAR monitöründeki tekrarlara rağmen net bir kararı vermekten kaçınmasının, müsabakanın kaderine doğrudan etki ettiği belirtildi. Beşiktaş JK, Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) da bu duruma dolaylı olarak ortak olmakla suçladı. Açıklamada, "MHK da kulübümüze karşı sergilediği negatif tutum artık sağır sultanın dahi malumu olan Karaoğlan’ı maçımıza atayarak bu skandala çanak tutmuştur" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan Karaoğlan için takip sözü

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, hakem Atilla Karaoğlan'ın sadece yeterli hakemlik eğitimine sahip olmadığına değil, daha da önemlisi kötü niyetli olduğuna inandıklarını açıkça belirtti. Kulüp, sezonun geri kalanında hakem Atilla Karaoğlan’ın yönetimlerini ve kararlarını büyük bir dikkatle takip edeceklerini ve gelişmeleri yakından izleyeceklerini kaydederek açıklamayı sonlandırdı.