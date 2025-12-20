Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’in köklü sağlık kurumlarından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 22 Aralık itibarıyla kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Hastanenin bulunduğu alana Sağlık Bakanlığı tarafından yeni ve modern bir hastane inşa edilecek. Yaklaşık 2,5 yıl sonra hizmete açılması planlanan yeni hastane sürecinde, Bozyaka’da görev yapan bine yakın sağlık çalışanı için duygusal bir veda yaşandı.

Bozyaka Hastanesi personeli gözyaşlarını tutamadı...

Hastanede görevli personel için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen veda toplantısında duygu dolu anlar yaşandı. Toplantıda İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul ile Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Enes Toklu'nun konuşmaları sırasında, hastane koridorlarında yıllarını geçiren sağlık emekçileri gözyaşlarını tutamadı.

Yeni görev yerlerini tercih eden sağlık personelleri İl Sağlık Müdürü Kul'a teşekkür etti.

Konuşmalarda Bozyaka Hastanesi’nin İzmir sağlık sistemindeki yeri ve geçmişten bugüne verdiği hizmetler vurgulanırken, yeni hastane tamamlandığında kurumsal kimliği korunacak olan Bozyaka Hastanesi’nde dileyen personelin yeniden görev yapabileceği bilgisi de paylaşıldı. Yeni görev yerleri için beş kurum tercihi yapan ve bir çoğu da istediği yere yerleşen sağlık personelleri, gösterdikleri ilgi ve kolaylıklar için İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul'a teşekkür etti.

Birlikte son fotoğraf...

Veda toplantısının ardından, belki de son kez bir araya gelen hastane personeli, birkaç hafta içinde yıkılması planlanan başhekimlik binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yılların emeği, anıları ve meslek hayatlarının önemli bir bölümünü geride bırakan sağlık çalışanları için Bozyaka’da bu veda, hafızalardan silinmeyecek bir anı olarak kaldı.