Trendyol Süper Lig’de 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor’u 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Sarı lacivertliler bu sonuçla puanını 39’a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda net skor

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda futbolseverlerin ilgisiyle takip edildi. Baştan sona oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, rakibine pozisyon şansı tanımadan sahadan üç puanla ayrıldı.

Goller yıldızlardan geldi

Sarı lacivertlilerin galibiyet gollerini Talisca, Marco Asensio ve Jhon Durán kaydetti. Hücum hattında etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, bulduğu gollerle maçın erken bölümünde rahatladı.

Fenerbahçe için liderlik hesabı

Bu galibiyetle puanını 39’a çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla Süper Lig’de zirveye yükseldi. Yarın oynanacak maçta Galatasaray’ın puan kaybetmesi halinde sarı lacivertliler, yaklaşık iki yıl sonra haftayı lider kapatma şansını elde edecek.

Eyüpspor düşme hattında kaldı

Aldığı yenilgiyle 13 puanda kalan Eyüpspor, düşme hattından çıkma mücadelesinde ağır bir yara aldı. Ev sahibi ekip, ligde kalma yarışında önümüzdeki haftalarda kritik maçlara çıkacak.