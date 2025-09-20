Trabzonspor’un 2025 yılı borç tablosu, futbol dünyasında ve kulüp yönetiminde önemli gündem başlıklarından biri oldu. Son yıllarda döviz kurlarındaki dalgalanmalar, sponsorluk ve yayın gelirlerindeki değişimler Trabzonspor’un mali yükünü doğrudan etkiledi. Bordo-mavili kulüp, sezon sonunda borçlarını azaltma ve sürdürülebilir finansal büyüme için farklı stratejiler geliştirdi.

Trabzonspor’un Borç Rakamlarında Son Durum

Kulübün mart ayı sonunda yapılan divan genel kurul toplantısında Trabzonspor’un toplam borcu 5 milyar 323 milyon lira olarak açıklandı. Mayıs 2025’te yayımlanan resmi mali tablolar ise borcun 5 milyar 907 milyon liraya yükseldiğini ortaya koydu. Yıl ortasındaki sermaye artırımıyla 3 milyar 143 milyon liralık nakit girişinin sağlanması, kulübün borcunun yaz aylarında yaklaşık 2 milyar 764 milyon liraya gerilemesine katkı sundu. Başkan Ertuğrul Doğan, yapılan genel kurulda sürdürülebilir finansal yapı hedefi doğrultusunda vergi borçlarında ve kredi faizlerinde iyileştirmeler için yoğun çaba gösterildiğini belirtti. Faizlerde ve vergide yaşanan yükler, Trabzonspor’un mali dengesini olumsuz etkiledi. Ayrıca, kısa vadeli borç alacak farkının önemli bir bölümü hâlâ ödenmesi gereken finansal yükümlülükler arasında kalıyor.

Borç Artışının Nedenleri ve Kulübün Yol Haritası

Trabzonspor’un borç artışında özellikle faiz oranlarının yükselmesi, dövizdeki dalgalanma ve gelir-gider dengesizliği etkili oldu. Sponsorluk gelirleri ve naklen yayın anlaşmalarında yaşanan dalgalanmalar, bütçede tahmin edilen gelirin altında kalan rakamlarla sonuçlandı. Kulüp yönetimi, yeni gayrimenkul projeleri ve farklı iş ortaklıklarıyla borcu azaltmayı hedefliyor. Özellikle yıl sonuna kadar yeni projelerin hayata geçirilmesiyle kalıcı bir finansal denge amaçlanıyor. Son dönemde yapılan sermaye artırımı ve Finansal Yeniden Yapılandırma Projesi sayesinde Trabzonspor yönetimi, borç yükünü azaltarak yıl sonunda kasada fazla vermeyi planlıyor. Mali disipline ve şeffaf raporlamaya ağırlık verilerek, yönetim önümüzdeki sezon için daha güvenli bir borç tablosu oluşturmak istiyor.