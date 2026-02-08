Son Mühür- Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

İlk 11’ler

Beşiktaş teknik direktörü, sahaya şu 11 ile çıktı: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny ve Hyeongyu Oh.

Alanyaspor’un ilk 11’i ise Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang Ui-Jo ve Güven şeklinde oluştu.

Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetirken, VAR koltuğunda Ümit Öztürk görev yaptı.

İlk yarıda Alanyaspor üstünlüğü

Karşılaşma hızlı başladı. 9. dakikada Hwang’ın defans arkasına gönderdiği pası iyi değerlendiren Güven Yalçın, Alanyaspor’u öne geçirdi. 16. dakikada ise Güven Yalçın bir kez daha ağları havalandırarak takımının farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

Beşiktaş, yeni transferi Oh ile etkili ataklar geliştirmeye çalışsa da, 13. dakikada Oh’un ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şut kaleci Victor’da kaldı. İlk yarı boyunca Cerny ve Oh sarı kart görürken, Alanyaspor’da Hagi ve Ruan’ın girişimleri sonucu farkı korumayı başardı. İlk yarı 2-0 Alanyaspor üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş penaltı ile geri döndü

İkinci yarıda Beşiktaş baskısını artırdı. 32. dakikada Oh’un yerde kaldığı pozisyonun ardından VAR uyarısı ile penaltı verildi. Orkun Kökçü’nün penaltıdan kaydettiği golle fark bire indi.

55. dakikada Agbadou’nun çevirdiği topta Oh’un rövaşata denemesi, Agbadou’nun ofsaytta olması nedeniyle iptal edildi. Ancak 58. dakikada Hyeongyu Oh’un golü VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı ve skor 2-2’ye geldi.

Oyuncu değişiklikleri ve kartlar

Beşiktaş’ta 78. dakikada Mustafa Hekimoğlu ve Murillo, Cerny ve Gökhan Sazdağı’nın yerine oyuna dahil oldu. Alanyaspor’da ise 62. dakikada Güven Yalçın ve Ianis Hagi yerini Mounie ve Elia’ya bıraktı; 73. dakikada Hwang Ui-Jo Efecan Karaca ile değiştirildi.

Mücadele boyunca Alanyaspor’dan Victor ve Lima, Beşiktaş’tan ise Oh ve Cerny sarı kart gördü.

Maçın ikinci yarısına 6 dakikalık ilave süre eklendi. Mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.