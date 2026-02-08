Son Mühür- Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, 8 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Çaykur Didi Stadı’nda saat 17.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti. Mücadele beIN Sports 1’den canlı yayımlanırken, VAR’da Sarper Barış Saka görev yaptı.

Galatasaray karşılaşmaya etkili başladı. 19. dakikada sol kanatta topu alan Noa Lang’ın ceza sahasına gönderdiği ortada Barış Alper Yılmaz, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek sarı-kırmızılıları öne geçirdi. İlk yarıda baskısını sürdüren Galatasaray, Sara ve Lang ile direğe takılırken, Rizespor ise Ali Sowe ile yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi.

İkinci yarıda skor açıldı

İkinci yarının başında da oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, 62. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ön alanda kazanılan top sonrası Barış Alper’in sağ kanattan yaptığı ortada Yunus Akgün, ceza sahası içinde uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu.

73. dakikada sahneye bu kez Victor Osimhen çıktı. Noa Lang’ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Nijeryalı oyuncu, savunmadan sıyrıldıktan sonra kaleciyi geçerek dar açıdan yaptığı vuruşla skoru 3-0’a taşıdı.

Rizespor’un golü VAR’a takıldı

Çaykur Rizespor’un 61. dakikada Ali Sowe ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi ekip kalan dakikalarda farkı azaltma çabası gösterse de Galatasaray savunması hata yapmadı.

Kadrolar ve değişiklikler

Galatasaray’da teknik heyet ikinci yarıda oyuna müdahalelerde bulunurken, Mauro Icardi, Sacha Boey ve İlkay Gündoğan gibi isimler son bölümde sahaya girdi. Çaykur Rizespor’da ise Pierrot, Papanikolaou ve Zeqiri oyuna dahil olan oyuncular arasında yer aldı.

Karşılaşma Galatasaray’ın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle ligdeki çıkışını sürdürürken, Çaykur Rizespor sahasında puan kaybı yaşadı.