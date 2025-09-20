Beşiktaş’ın 2025 yılındaki toplam borcu, spor kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısından itibaren ekonomik dalgalanmalar, döviz kurlarındaki artış ve kulübün yeni transfer politikaları finansal tabloya doğrudan yansıdı. Siyah-beyazlı kulüp, özellikle son birkaç yılda yükselen faiz oranları ve artan işletme maliyetleri nedeniyle borç yükünde ciddi artış yaşadı. Kulüp yönetimi, bu mali yükün sürdürülebilir seviyeye çekilmesi için çeşitli adımlar atmaya çalışıyor.

Beşiktaş’ın Güncel Borç Tablosu

Haziran 2025’te gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Beşiktaş’ın toplam borcu açıklandı. Paylaşılan resmi verilere göre siyah-beyazlı kulübün toplam borcu 16 milyar 463 milyon lira seviyesine ulaştı. Borcun önemli bir kısmını banka kredileri, ticari borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler oluşturdu. Beşiktaş’ın artan borcunda transfer harcamaları ve finansal giderler etkili oldu. Son altı ayda yaklaşık 1,4 milyar liralık ek borçlanma dikkat çekti. Aralık 2024’te duyurulan borç miktarı 15 milyar lirayken, Haziran 2025’e gelindiğinde bu rakam neredeyse bir buçuk milyar lira yükseldi. Kulüp yönetimi, borçlarda yaşanan hızlı artışın yeni gelir kaynakları bulunarak dengelenmesini hedefliyor.

Borç Artışının Nedenleri ve Kulübün Yol Haritası

Beşiktaş’ın mali yükündeki artışın başlıca nedenleri arasında döviz kurlarındaki oynamalar, faiz oranlarındaki yükseliş ve yıllık transfer harcamalarındaki artış yer aldı. Sponsorluk ve stadyum gelirlerinde hedeflenen seviyeye ulaşılamaması, borcun daha hızlı büyümesine neden oldu. Özellikle kısa vadeli finansman ihtiyaçlarının ve transfer politikalarındaki riskli adımların, kulübün mali dengesini olumsuz etkilediği ifade edildi. 2025 yılında Beşiktaş yönetimi, borcu kontrol altına almak için varlık satışı, yeni sponsorluk anlaşmaları ve gayrimenkul projeleri üzerinde çalışıyor. Kulübün finansal geleceği açısından atılacak adımlar, yeni dönemin gündeminde önemli bir yer tutuyor.