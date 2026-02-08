Son Mühür- Dünya basketbolunun en önemli vitrini olan NBA'de heyecan altı maçla devam etti.

Sonucu merakla beklenen karşılaşmada Luka Doncic'den yoksun olan Los Angeles Lakers, Stephen Curry'den yoksun olan Golden State Warriors'u ağırladı.

Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors’ı 105-99 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.



Sakatlıkları nedeniyle Luka Doncic ve DeAndre Ayton'ın forma giymediği Lakers'ta LeBron James, 20 sayı, 10 asist, 7 ribauntluk performansıyla takımını sırtladı. Rui Hachimura 18, Austin Reaves 16, Marcus Smart 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Stephen Curry'den yoksun mücadele eden Warriors’ta ise Moses Moody 25 sayıyla takıma liderlik etti. Gui Santos 15, Pat Spencer ve Brandin Podziemski 14'er sayıyla oynadı.



76ers form tutuyor...



Adem Bona'nın forma giydiği karşılaşmada 76ers deplasmanda Suns engelini son anlardaki baskısıyla aşmayı bildi.



15 dakika sahada kalan Adem Bona karşılaşmayı 4 sayı, 5 ribauun, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

Sakatlık dönüşü formunu yakalayan Joel Embiid 33 sayı, 9 ribaundla, MVP adayı Tyrese Maxey ise 29 sayı, 9 ribaund, 6 asistle oynadı.

Suns'ta ayakta kalan isimler 28 sayıyla oynayan Dillon Brooks ve 21 sayıyla oynayan Devin Booker oldu.



NBA'de gecenin sonuçları...



Kings- Cavaliers: 126-132

Suns- 76ers: 103-109

Bulls- Nuggets: 120-136

Trail Blazers-Grizzlies: 122-115

Lakers-Warriors: 105-99

Hawks-Hornets: 119-126