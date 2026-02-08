Son Mühür- 2024 Paris Olimpiyatları'nın en tartışmalı figürlerinden biri olan Cezayirli Kadın boksör İmane Khelif, Fransız spor gazetesi L'Équipe'e yaptığı açıklamalarla hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Khelif, SRY geninin (Y kromozomunda bulunan ve tipik erkek cinsel gelişimini tetikleyen gen) kendisinde olduğunu doğruladı.



"Paris Olimpiyatları elemelerinde (Dakar'da) testosteron seviyemi sıfıra indirdim" diyen Khelif,

"Yarışmalar için testosteron seviyemi düşürmek üzere hormon tedavisi aldım. Doktorlarım ve bir profesör beni takip ediyor" diye ekledi.

2024 Paris Olimpiyatları’nda İtalyan rakibi Khelif'in attığı iki yumruk sonrası kaşılaşmadan gözyaşları arasında çekilmiş, ancak maç sonrsı X işaretiyle cinsiyet tartışmasını gündeme getirmişti.



Türkiye'nin Paris Olimpiyatları'nda altın madalya umudu Busenaz Sürmeli'yi de yenmeyi başaran Khelif, 66 kiloda altına madalyaya ulaşmıştı.

Bu tartışma yordu...



İmane Khelif'in kendisinde Y kromozomu olduğuna yönelik açıklamasına göndermede bulunan Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu,

''Şu tartışma yordu! SRY geni büyük olasılık ile Y kromozomunda bulunur. SRY testis gelişimi dahil ikincil erkek özelliklerini geliştirir, kaslar da dahil testosteron üretimini tetikler! Ne kadar sıfırlarsan sıfırla o kaslar sende var ve kadın müsabakalarında olman korkunç bir avantaj ve durum! Y kromozomu var demek genellikle XY demek, XY demek de sporda erkek demektir!

Bu kişinin kadın müsabakalarında olması korkunç!'' değerlendirmesinde bulundu.