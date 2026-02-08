Son Mühür- Sporun centilmenlik ayağını öne çıkartmak için verilen ödüllerin Şubat ayındaki sahipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin şubat ayı kazananlarını duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre, Mehmet Nuri Yazıcı başkanlığında ve Sedefhan Oğuz, Kürşat Ahmet Ünal, Bilgehan Okumuş, Adnan Cevher, Ömer Üründül, Tarık Emre Ekşi, Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Banu Yelkovan'ın da yer aldığı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, 4 ödülün sahibini belirledi.

Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve polis memuru Cengiz Yiğit, yapılan değerlendirmelerin sonucunda Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü.

Fenerbahçe Kulübü...



Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, "Geleceğe Umut" projesiyle yapacağı transferlerde oyuncu maaşlarının yüzde 1'ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sunacak özel programa ayırma kararı alan Fenerbahçe Kulübüne Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü verdi.

Bursaspor Kulübü...



Kurul, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta müsabakası öncesinde rakibi Adanaspor'un Bursa'daki konaklama sorununu çözerek, rekabetin dostlukla daha da güzelleştiğini bir kez daha gösteren Bursaspor Kulübüne ödül verilmesini kararlaştırdı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke...



Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak Pazartesi günü oynanan Turkcell Süper Kupa Yarı Finali öncesinde yaptığı açıklamada futbolun bir oyun olduğunu hatırlatarak sporun insanları bir araya getiren ve keyif alınması gereken yönüne vurgu yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'yi ödüle layık gördü.

Polis memuru Cengiz Yiğit...



Malatya Yeşilyurt SK ile 12 Bingölspor arasında Malatya Stadı'nda oynanan TFF 3. Lig 18. hafta maçında soğuk havada ayakları üşüyen çocuğa kendi çorabını veren polis memuru Cengiz Yiğit'e Sosyal Sorumluluk Ödülü verildi.

