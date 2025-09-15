Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde bulunan bir restoranda çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Trabzonspor’un eski futbolcusu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu Haluk Altın, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.
İşletmeye alınmayınca silaha sarıldı
Olayın gece saatlerinde meydana geldiği öğrenildi. Alkollü şekilde restorana gelen Ceyhun Bulut, işletme sahibi Haluk Altın ile “içeri alınmama” gerekçesiyle tartışmaya başladı.
Çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Bulut, yanında getirdiği tabancayla ateş açarak Altın’ı ağır yaraladı.
Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Haluk Altın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Altın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kısa sürede yakalandı
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi Ceyhun Bulut’u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bulut, adliyeye sevk edildi.
“İçeri alınmadım, sinirlendim”
Şüpheli, ilk ifadesinde alkol almak için işletmeye geldiğini, içeri alınmayınca sinirlenerek Haluk Altın’ı vurduğunu söyledi.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Ceyhun Bulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.