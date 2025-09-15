Olay, saat 21.00 sıralarında Düdenbaşı Mahallesi 2305 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, apartman bahçesindeki portakal ağacından meyve koparma meselesi yüzünden Süleyman D. (30) ile komşusu Durmuş F. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında genç adam yaşlı komşusuna vurdu. Yere düşen Durmuş F. olayın ardından apartman önüne geldi. Bu sırada olaya, Durmuş F.’nin oğlu Uğur F. de dahil oldu.

Balkon tartışması silaha dönüştü

Süleyman D., olay sonrası 2. kattaki dairesine çıkarken, apartman önünde tartışma bu kez oğul Uğur F. ile devam etti. Sinirlerin gerilmesi üzerine evinin balkonuna çıkan Süleyman D., tabancayla ateş açtı.

İlk kurşunlar Uğur F.’ye isabet etti. Saldırgan hızını alamayarak apartmandan aşağı indi ve sokakta da ateş etmeyi sürdürdü.

Komşu kadın kurşunla yaralandı

Silahlı saldırı sırasında sokaktaki Uğur F. bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanırken, apartmanda oturan komşulardan Cansel A. da tartışma seslerini merak ederek çıktığı balkonda elinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Çok sayıda boş kovan bulundu

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve çok sayıda boş kovan topladı. Silahlı saldırının ardından kaçan Süleyman D. ise yaklaşık bir saat sonra Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralıların durumu ve soruşturma

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.