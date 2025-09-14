Olay, saat 02.30 sıralarında Güzeloba Mahallesi’nde meydana geldi. Haluk Altın’a ait restorana arkadaşı Ceyhun B. (38) ve yanında bulunan kız arkadaşı geldi. Altın, saatin geç olduğunu belirterek içeri almadı. Bunun üzerine çıkan tartışma sonrası ikili mekândan ayrıldı.

Tabancayla geri döndü

Bir süre sonra yeniden restorana gelen Ceyhun B., yanında getirdiği tabancayla Haluk Altın’a ateş açtı. Karın bölgesine üç kurşun isabet eden Altın, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı kısa sürede yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde Ceyhun B.’nin, “Alkol almak için gitmiştik, Haluk bizi içeri almayınca sinirlendim” dediği öğrenildi.

Trabzonspor camiası yasta

1969-1977 yılları arasında Trabzonspor forması giyen eski futbolcu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu olan Haluk Altın’ın ölümü, bordo-mavili camiayı ve yakın çevresini derin üzüntüye boğdu.

