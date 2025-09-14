Şampiyonanın son gününde üç kez Avrupa şampiyonluğu yaşamış olan O’Rourke ile karşılaşan Işıldar, mücadeleyi 5-0 kaybetti. Böylece İrlandalı sporcu kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşarken, milli boksör Işıldar dünya ikinciliğiyle şampiyonayı tamamladı.

Aynı yıl ikinci gümüş

Fenerbahçe Kulübü sporcusu olan Büşra Işıldar, 2025 yılında üst üste iki dünya ikinciliği elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Mart ayında Sırbistan’da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda da final oynayan milli sporcu, yine gümüş madalya kazanmıştı.