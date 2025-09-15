Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. İlk yarı sonunda Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 1-0 geride bulunuyor.

Bordo-mavililer, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından yaptığı paylaşımda “İlk perde sona erdi!” başlığıyla hakem Ozan Ergün’ü hedef aldı.

Tartışmalı kararlar

Trabzonspor’un ilk yarıda kaydettiği bir gol geçersiz sayıldı ve Okay Yokuşlu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçta yaşananlar

10. dakikada orta sahada topu kapan Talisca, ceza sahası önüne gelerek iki rakibini geçmeyi başardı. Şutunda kaleci Onana başarılı bir kurtarış yaparak golü engelledi. 11. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top sol kanattan atağa katılan Oleigbe’ye ulaştı.

Onun ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi ancak VAR uyarısıyla pozisyon tekrar incelendi ve hakem Ozan Ergün, Onuachu’nun faul yaptığı kararını vererek golü iptal etti. 19. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan mücadelede Kerem Aktürkoğlu, Okay Yokuşlu’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, VAR incelemesinin ardından Okay Yokuşlu’ya gösterdiği sarı kartı iptal edip direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 28. dakikada Fenerbahçe etkili atak geliştirdi.

Sağ kanatta topu alan Talisca, rakibini geçerek ceza sahasının sağ çaprazından sert bir şut çıkardı; Onana başarılı şekilde gole izin vermedi. 38. dakikada sağ kanattan ilerleyen Szymanski, rakibini geçip ceza sahasına girdi. Yerden yaptığı pasta kale sahası önünde müsait pozisyondaki En-Nesyri’nin şutu az farkla dışarı çıktı. 45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Fred’e geldi.

Fred’in ceza yayı önünden çektiği şutta kaleciden dönen topu Szymanski kaptı. Onun vuruşunda top kaleci Onana’ya çarpıp En-Nesyri’nin önünde kaldı. Faslı oyuncu, yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.