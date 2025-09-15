Son Mühür - Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Trabzonspor’u En-Nesyri’nin golüyle 1-0 yenerek galibiyete ulaştı. Ancak maç sonrasında tribünlerde Başkan Ali Koç’a yönelik tepkiler öne çıktı.
Gol iptal edildi
Trabzonspor’un maçta kaydettiği bir gol, hakem kararıyla iptal edilince büyük tartışmalar yaşandı. Bu karar, bordo-mavili taraftarlar arasında yoğun tepkiyle karşılandı.
İstifaya çağrıldı
Maçın bitimiyle birlikte stat çıkışında Fenerbahçe taraftarları, Başkan Ali Koç’u istifaya davet ederek, “Yetmedi mi başkan, yetmedi mi?” sloganları attı.
Kaynak: Haber Merkezi