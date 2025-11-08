Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçta dakikalar 15. dakikada Trabzonspor’un golüyle hareketlendi. Sol kanattan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç’ın pasında Onuachu’nun şutu filelerle buluştu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 74. dakikada Ianis Hagi’nin uzak mesafeden attığı golle skoru eşitledi: 1-1. Maçın kalan bölümünde her iki takım da gol bulamayınca karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Maçta Trabzonspor’da Visca ve Sikan önemli pozisyonlardan yararlanamazken, Zubkov’un kullandığı serbest vuruşta Sikan’ın kafa vuruşu üstten auta gitti. Alanyaspor’da Hwang ve Ruan gibi isimler oyuna sonradan dahil oldu.

Trabzonspor’un ilk 11’i: Onana, Pina, Baniya, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç (Sikan dk. 76), Folcarelli, Olulai (Visca dk. 76), Zubkov, Augusto (Arif Boşluk dk. 69), Olaigbe (Muçi dk. 60), Onuachu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Alanyaspor’un ilk 11’i: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Ianis Hagi (İzzet Çelik dk. 89), Gaius Makouta (Janvier dk. 89), Maestro, Elia Meschack (İbrahim Kaya dk. 72), Ui-jo Hwang (Uchenna Ogundu dk. 72), Ruan (Enis Keskin dk. 36)

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Onuachu (17’ – Trabzonspor), Ianis Hagi (74’ – Alanyaspor)

Sarı kartlar: Hadergjonaj, Enis Keskin (Alanyaspor), Olulai (Trabzonspor)