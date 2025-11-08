Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Beşiktaş’ı konuk eden Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, sahadan 5-0’lık farklı galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korudu.

İlk yarıda fırtına gibi başladılar

Maça iki takım da kontrollü başladı. İlk 30 dakikada gol pozisyonu üretmekte zorlanan Galatasaray, 32. dakikada Valentina Giacinti’nin attığı golle perdeyi açtı: 1-0.

Golden sadece 7 dakika sonra Ebru Topçu, farkı ikiye çıkardı. 39. dakikada gelen bu golle Galatasaray, oyunun mutlak hâkimi oldu.

İlk yarının uzatma dakikalarında Marta Cintra, farkı üçe çıkardı: 3-0.

Ngah Manga’dan iki gol birden

İkinci yarıya skor avantajıyla çıkan Galatasaray, oyunu tamamen kontrol altına aldı. 76. dakikada Ngah Manga, rfarkı dörde taşıdı.

Maçın son dakikalarında da durmayan Manga, 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 5-0.

Galatasaray 7’de 7 yaptı, Beşiktaş durdu

Bu galibiyetle Galatasaray GAİN ligde oynadığı 7 maçı da kazanarak puanını 21’e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Siyah-beyazlı Beşiktaş ise 7 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü.

Yönetimden moral ziyareti

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, Florya’daki takımı ziyaret ederek moral desteği verdi. Yönetim, oyunculara başarı dileklerini iletti.