Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır’ın ardından Trabzonspor, kaleci transferi için hızlı bir arayışa girdi. Bordo-mavili yönetim, Deniz Ertaş ve Muhammed Şengezer için talep edilen yüksek bonservis bedelleri nedeniyle kiralık transfer seçeneğine yöneldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, Trabzonspor ile Manchester United yönetimi Andre Onana’nın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Şimdi gözler Kamerunlu kalecinin vereceği karara çevrildi.

Manchester United’da taşlar oynuyor

İngiliz devi Manchester United, kısa süre önce Senne Lammens’i kadrosuna kattı. Bu transferin ardından kaleci rotasyonunda değişiklik yapılması bekleniyor. Kulüp, Altay Bayındır ya da Andre Onana’dan birinin ayrılmasına izin verecek.

Trabzonspor’un hedefi net

Trabzonspor yönetimi, yeni sezonda kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor. Onana transferi gerçekleşirse bordo-mavililer, hem Süper Lig hem de Avrupa mücadelesinde kalede güvenceyi sağlamış olacak.