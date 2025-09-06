Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında RAMS Park’ta oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında stadyuma usulsüz ve kaçak giriş yapıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün titiz takibi sonucu tespit edilen olayda, e-bilet sistemlerinin altyapısını sağlayan taşeron şirkete bağlı bir stat sorumlusunun çok sayıda taraftarı izinsiz şekilde içeriye aldığı belirlendi.

Emniyet güçleri hızla harekete geçti

Kulübün şikayeti üzerine devreye giren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, ilgili kişileri kısa sürede yakaladı. Galatasaray’dan yapılan açıklamada, süreçte gösterilen iş birliği için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür edildi.

Kombine kart sahiplerine de işlem

Olay sonrası yapılan kontrollerde bazı kombine sahiplerinin hesap bilgilerini üçüncü kişilerle paylaştığı veya Passolig kartlarını farklı kişilere kullandırdığı ortaya çıktı. Kulüp, bu kişiler hakkında derhal yasal işlem başlatıldığını ve kombine kartlarının iptal edildiğini duyurdu.

Karaborsaya karşı net tavır

Galatasaray, açıklamasında karaborsa ve usulsüz bilet girişlerine karşı tavizsiz mücadele edeceğini vurguladı. Kulüp, her türlü usulsüzlükte yetkili makamlarla koordineli hareket ederek kamu zararının önlenmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Yasal yaptırımlar hatırlatıldı

6222 Sayılı Kanun kapsamında yetkisiz bilet satışının suç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu fiili işleyenler için altı aydan üç yıla kadar hapis ve binlerce güne kadar adli para cezası öngörüldüğü hatırlatıldı. Ayrıca, biletlerin yalnızca kulübün resmi satış kanallarından temin edilmesi gerektiği ifade edildi.

Taraftarlara uyarı

Galatasaray, taraftarlara kulüp dışında hiçbir kişi ya da kurumdan bilet satın almamaları çağrısında bulundu. Usulsüz giriş teşebbüslerinin de kulübün resmi iletişim adresi üzerinden bildirilmesi istendi.