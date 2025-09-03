Galatasaray’a transferi resmileşen Uğurcan Çakır’ın boşluğunu doldurmak isteyen Trabzonspor yönetimi, alternatif isimler üzerinde yoğun mesai yapıyor. Kulüp, uluslararası tecrübeye sahip bir kaleci transfer ederek kadronun gücünü korumayı hedefliyor.

Ortega sürprizi

Sky Almanya’nın haberine göre Trabzonspor, Manchester City forması giyen 32 yaşındaki Alman kaleci Stefan Ortega’yı gündemine aldı. İngiliz devinde yedek konumda bulunan Ortega’nın, düzenli forma şansı bulabileceği bir kulübe sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Kariyerinde prestijli başarılar

Stefan Ortega, kariyerinde birçok önemli kupayı kaldırarak tecrübesini kanıtladı. Alman kaleci;

- 1 UEFA Şampiyonlar Ligi

- 2 İngiltere Premier Lig

- 1 UEFA Süper Kupa

- 1 İngiltere Kupası

- 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Bordo-mavili yönetimin hedefi

Trabzonspor yönetimi, yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında iddialı olmak için kaleci transferine büyük önem veriyor. Ortega transferinin gerçekleşmesi durumunda, bordo-mavili ekip kalede uluslararası deneyime sahip güçlü bir isme kavuşmuş olacak.

Taraftarın beklentisi yüksek

Uğurcan Çakır’ın ayrılığı sonrası gözler tamamen Trabzonspor yönetiminin atacağı adıma çevrildi. Bordo-mavili taraftarlar, takıma güven verecek ve liderlik özellikleriyle öne çıkacak bir kalecinin transfer edilmesini bekliyor.