Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, transfer için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu. Bu tutarın üç taksit halinde ödeneceği bildirildi.

Satıştan pay anlaşması

Kulübün resmi açıklamasına göre Saint Etienne, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek kardan %15 pay alacak. Böylece transfer anlaşması sadece bonservisle sınırlı kalmayarak geleceğe dönük gelir paylaşımını da içeriyor.

3+1 yıllık sözleşme

Trabzonspor ile Bouchouari arasında 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Opsiyon hakkı Trabzonspor’a ait olacak şekilde yapılan anlaşmada, oyuncuya her sezon için 1 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Opsiyon kullanılırsa maaş artacak

Kulüp, opsiyon hakkının kullanılması halinde Faslı futbolcunun 2028-2029 sezonunda 1,2 milyon Euro garanti ücret kazanacağını açıkladı. Böylece oyuncunun kontratı hem uzun vadeli güvence hem de performansa bağlı ek kazanç içeriyor.

Trabzonspor orta sahasını güçlendirdi

Benjamin Bouchouari transferiyle orta saha hattını takviye eden Trabzonspor, hem ligde hem de Avrupa kupalarında mücadele ederken daha geniş ve güçlü bir kadro yapısına sahip olmayı hedefliyor.