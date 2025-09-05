Trabzonspor’un kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır, milli maç arasında Galatasaray’a transfer oldu. Bordo-mavili kulüp bu transferden vergiler dahil 33 milyon euro gelir elde etti. Transferin gerçekleşmesiyle birlikte Türk futbolunda önemli bir sayfa daha açıldı.

Fatih Tekke’den ilk değerlendirme

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, akşam antrenmanı öncesi yaptığı açıklamada Uğurcan’ın ayrılığını değerlendirdi. Tekke, “Uğurcan ile görüşmem oldu. Onun yaptığı açıklamalar her şeyi net şekilde ortaya koyuyor. Ben de futbolculuğumda ayrılmak zorunda kaldım. Birçok oyuncu gitti. Bizim sevgimiz, kızgınlığımız eşit derecede. Bunlar bu işin doğasında var. Bazen sizin elinizde olmayan kararlar da olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Kalede yeni dönem

Tekke, Uğurcan’ın ayrılığının ardından gözlerin genç kalecilere çevrildiğini belirterek şunları söyledi:

“Üç tane genç oyuncumuz var. Özellikle Onur Alp yeni başladı. Fenerbahçe maçında kalede kimin olacağı ilk düşündüğüm şey. Onur Alp’in sakatlığı var, inşallah o maça kadar yetişir.”

Yeni kaleci arayışı

Kaleci transferi hakkında da bilgi veren Tekke, kulübün alternatifleri değerlendirdiğini açıkladı:

“Bir yıl kiralık bir kaleci olabilir. Türk kaleci bulamıyoruz. Yabancı ise sınırdan dolayı sıkıntımız var. Çok iyi kalecilerde ciddi rakamlar oluyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.”