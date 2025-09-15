Trabzonspor’da Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan hakem tartışmaları, bordo-mavili taraftarları sokağa döktü. Taraftarlar, Trabzon’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

“Temiz futbol dediniz bizi karanlığa boğdunuz”

TFF binası önünde ellerinde pankartlarla bir araya gelen Trabzonspor taraftarları, “Temiz futbol dediniz bizi karanlığa boğdunuz” yazılı pankart açtı. Taraftarlar, uzun bir basın açıklaması yaparak federasyona yönelik taleplerini sıraladı.

Taraftarların talepleri

Yapılan açıklamada Türk futbolunun geleceği için köklü değişiklikler talep edildi. Talepler şu şekilde sıralandı:

MHK’nin mevcut yapısı dağıtılmalı, liyakat ve şeffaflık temelinde yeniden oluşturulmalı.

Hakemlik sistemi, kişisel ilişkilerden bağımsız, objektif kriterlere dayalı bir düzene kavuşmalı.

Türk futbolunda hesap verilebilir ve denetlenebilir bir yapı kurulmalı.

“Adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz”

Taraftarlar açıklamalarında, haksızlıklara karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı:

“Biz Trabzonspor taraftarları olarak haksızlıklara karşı susmayacağız, adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bordo-mavi renklere gönül veren milyonlar olarak kulübümüzün hakkını sonuna kadar savunacağız. Türk futbolunu kaosa sürükleyen anlayışa karşı, adalet sağlanana kadar mücadelemiz sürecektir.”

2010-2011 vurgusu

Taraftarların açıklamasında ayrıca, “2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur” hatırlatması yapılarak kamuoyuna duyuruda bulunuldu.

Soru işaretleri ve gündem

Protestonun ardından gözler TFF’nin nasıl bir adım atacağına çevrilirken, Trabzonspor camiasının tepkileri spor gündeminde tartışılmaya devam ediyor.