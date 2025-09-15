Alman Milli Takımı’nın son maçları öncesinde teknik direktör Julian Nagelsmann dikkat çeken bir karara imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız futbolcu Leroy Sane’yi kadroya almadı. Kararını açıklarken de “daha düşük bir seviyeye gittiği için” ifadelerini kullandı.

Sammer’den eleştiri

Eski Alman milli futbolcu Matthias Sammer, Nagelsmann’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bild gazetesine konuşan Sammer, kararın futbol mantığına uymadığını belirterek Türk futbolunun küçümsendiğini dile getirdi.

“Türk futbolu saygısızca aşağılanıyor”

Sammer açıklamasında, “Türk futbolunun bu kadar saygısızca aşağılanmasına biraz şaşırdım. Milli takım için bireysel performansın esas alınması gerektiğini her zaman düşünürdüm” dedi.

Cristiano Ronaldo örneği

Sammer, sözlerini Cristiano Ronaldo üzerinden örneklendirerek sürdürdü: “Eğer lig seviyesi tek kriter olsaydı, Cristiano Ronaldo da artık Portekiz Milli Takımı’nda oynamamalı. Çünkü üst seviye bir ligde değil ve daha uzak bir ligde forma giyiyor.”

Milli takımda kriter tartışması

Nagelsmann’ın Sane kararı sonrası Almanya’da milli takım için oyuncu seçme kriterleri yeniden gündeme geldi. Sammer’in çıkışı, Türk futbolunun saygınlığına gölge düşürüldüğü yönündeki tartışmaları da alevlendirdi.