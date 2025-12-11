Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Real Madrid, evinde Manchester City’ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya önde başlayan İspanyol ekibi, üstünlüğünü koruyamayınca taraftarlarının sert tepkisiyle karşılaştı.

Madrid öne geçti, City geri döndü

Etihad Stadı’nda oynanan maçta Real Madrid, karşılaşmanın başında Rodrygo ile 1-0 öne geçti. Ancak Manchester City kısa sürede oyunun kontrolünü ele aldı.

İngiliz ekibi:

O’Reilly ile eşitliği sağladı,

Haaland ile skoru 2-1’e getirerek galibiyeti aldı.

Bu sonuçla City puanını 13’e yükselterek 4. sıraya, Real Madrid ise üst üste ikinci mağlubiyetle 12 puanda kalarak 8. sıraya geriledi.

Arda Güler 58. dakikada oyuna girdi

Real Madrid’de Kylian Mbappé ve Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Teknik heyetin tercihiyle Arda Güler maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.

Madrid, maç boyunca 16 şut çekmesine rağmen yalnızca 0.10 xG üreterek hücumda etkisiz bir görüntü çizdi.

Madrid tribünlerinde öfke büyüyor

İspanyol ekibinin üst üste aldığı başarısız sonuçlar, taraftarda sabrı taşırdı. Maçın ikinci yarısında City’nin 2-1 önde olduğu anlarda Real Madridli futbolcular kendi taraftarları tarafından ıslıklandı.

Takımın oyun planı, bitiricilik sorunu ve bireysel hatalar sosyal medyada da geniş yankı buldu.