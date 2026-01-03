Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Karşıyaka formasıyla sergilediği performansla öne çıkan kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, kısa sürede birçok kulübün dikkatini çekti.

Yurt içinden ve yurt dışından bazı takımların Karşıyaka ile temasa geçtiği öğrenilirken, en ciddi ilgiyi Süper Lig’in iki güçlü temsilcisi Trabzonspor ve Fenerbahçe gösterdi.

Fenerbahçe izlemede, Trabzonspor masaya oturdu

Fenerbahçe’nin genç futbolcunun gelişimini yakından takip ettiği ve Karşıyaka yönetiminden bilgi aldığı belirtilirken, Trabzonspor cephesi transferde daha hızlı hareket etti. Bordo-mavili yönetim, Karşıyaka yetkilileriyle yüz yüze görüşme gerçekleştirerek resmi teklifini sundu.

Para ve oyuncu paketli teklif sunuldu

Trabzonspor’un Karşıyaka’ya, para ve oyuncu paketinden oluşan bir transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılı kulübün bu teklife sıcak baktığı, ancak detayları değerlendirmek ve yönetim içinde görüş alışverişi yapmak adına süre talep ettiği ifade edildi.

Karşıyaka yönetimi karar aşamasında

Karşıyaka yönetiminin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği toplantı sonrası nihai kararını vermesi bekleniyor. Tarafların hafta içinde anlaşmaya vararak transferi resmiyete dökmesi ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

Adem Yeşilyurt sezon sonuna kadar Karşıyaka’da kalabilir

Anlaşmanın sağlanması halinde Adem Yeşilyurt’un sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edeceği, sezon bitiminde ise yeni takımına katılacağı kaydedildi.