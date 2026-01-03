Aydın’ın Köşk ilçesinde babasıyla birlikte mantar tükettikten sonra ağır zehirlenme yaşayan 18 yaşındaki Medine Coşkun, karaciğer yetmezliği nedeniyle hayati riskle karşı karşıya kaldı. Genç kız, İzmir’de özel bir hastanede kadavradan yapılan acil organ nakliyle yaşama tutundu. Yaklaşık üç hafta önce babası Salih Coşkun ile birlikte mantar yedikten sonra rahatsızlanan Medine Coşkun, ailesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Baba ve kız burada tedavi altına alındı. Ancak Medine’nin durumu kısa sürede ağırlaştı ve dört gün sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan ileri tetkiklerde, mantar zehirlenmesine bağlı olarak genç kızın karaciğerinin işlevini tamamen kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine doktorlar acil organ nakli kararı aldı.

Denizli'den İzmir'e organ nakli

Yoğun bakımda tedavisi süren Medine Coşkun için aile bireylerinden alınan doku örnekleri uygun çıkmayınca, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi devreye alındı. Denizli’de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin organ bağışını kabul etmesiyle uygun karaciğer bulundu. Zamanla yarışan sağlık ekipleri, organı Denizli’den İzmir’e ulaştırarak entübe halde ameliyathanede bekleyen Medine Coşkun’a başarılı bir nakil gerçekleştirdi.

Ameliyatın ardından bir hafta yoğun bakımda kalan Medine Coşkun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba Salih Coşkun da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

“Çok fazla şükretmem gereken şeyin olduğunu fark ettim”

Yaşadıklarını anlatan Medine Coşkun, mantarı severek yediğini ve ilk kez böyle bir sağlık sorunu yaşadığını söyledi. Doktorların kendisi için büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Coşkun, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ameliyattan sonra çok fazla şükretmem gereken şeyin olduğunu anladım. Bundan önce organ bağışının önemini bilmiyordum. Ailemden bulmaya çalışmışlar, onlardan da olmamış. Herkes benim için seferber olmuş. Organ bağışı olmasaydı ben şu an hayatta olmazdım. Organ bağışı çok önemli. Hayatımda çok şey değişti. Herkes mucize diyor. 4 günü hatırlamıyorum. Ondan sonraki süreçlerde doktor ve hemşirelerim sayesinde, sağ olsunlar zamanla iyileştim."

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Medine Coşkun, mantar tüketirken herkesin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"Organı getirdiğimizde ameliyathanedeydi"

Nakil ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. Bartu Çetin ise hastanın kendilerine ulaştığında karaciğer fonksiyonlarının tamamen durduğunu söyledi. Süreci anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Biz organı Denizli'den almak için gece 00.00'da yola çıktık. Organ çıkarma aşamasındayken Medine'nin durumunun daha da kötüleştiği ve entübe edildiğinin haberini aldık. İşlerimizi hızlandırarak, aksiyon aldık. Organı getirdiğimizde Medine, zaten ameliyathaneye alınmıştı. İvedilikle ameliyatı gerçekleştirdik ve organı taktık. Organ gayet güzel çalışıyor. Medine'nin karaciğer değerleri 3-4 binlerdeyken, şimdi normal değerlere geldi."

“Kendim yaşayarak öğrendim…”

Baba Salih Coşkun da kızının organ nakline ihtiyaç duyduğunu öğrendiğinde büyük bir korku yaşadığını belirterek organ bağışının önemine dikkat çekti. Oğluyla arasında geçen bir konuşmayı aktaran Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum askerlik yaptığı yıllarda beni aradı. 'Baba ben ölürsem organlarımı bağışlamak istiyorum' dedi. 'Oğlum sen bilirsin' dedim. Hatta bir gün kızdım. Şimdi oğlumun ne kadar haklı bir karar verdiğini, kendim yaşayarak öğrendim."