Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlanarak oyunu terk eden Ismail Jakobs’un durumu yapılan tetkiklerle netleşti. Senegalli sol bekin adalesinde yırtık belirlendiği ve yaklaşık iki hafta takımdan ayrı kalacağı duyuruldu. Jakobs’un yokluğu, özellikle Samsunspor, Monaco ve Antalyaspor maçlarının yer aldığı yoğun fikstürde teknik ekibi sıkıntıya sokacak.

Okan Buruk'un tercihi ne olacak?